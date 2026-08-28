ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸೆಷನ್ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾಯ್ತನದ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಸಖತ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖುಷಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 'ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್' (AMA) ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ 11 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ, ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ತನದ ಪಯಣದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವ ಅವರು, ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯ್ತನದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ
ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2026 ರಂದು ನಡೆದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ AMA ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ, "ಈ ಹಂತವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಂತಾ, "ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೋನ್ಡ್ ಆ್ಯಬ್ಸ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. "ನನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್-ಪ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ," ಎಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ನೇರ ನುಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಾತು
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2026 ರ AMA ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಂತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
"ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 11 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮುಕ್ತ ಮಾತುಗಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಅನೇಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್
"ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ," ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ತರಬೇತುದಾರರೊಬ್ಬರು ಅವರ ವರ್ಕೌಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಿನಚರಿಯ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ: ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಾಪಸ್
ಸದ್ಯದ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಹೊಸ ಹಂತದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ವಾಪಸಾತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ.