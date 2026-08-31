ಕೇತು ಚಲನೆ ಪ್ರಭಾವ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಧನವೃಷ್ಟಿ, ವೃತ್ತಿ ವೈಭೋಗ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇತು ಧನಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಧನಯೋಗ
ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ 15 ದಿನಗಳು ಅನೇಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲಘಟ್ಟವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕೇತು ಧನಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ 15 ದಿನಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಗ್ಪಾಟ್ ತರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ!
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೈಗೂಡಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಆದರೂ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು!
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 15ರವರೆಗಿನ ದಿನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮುನ್ನಡೆ ಇರಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಹಣಕಾಸಿನ ಮುನ್ನಡೆ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಹುಡುಕಾಟ!
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ 15 ದಿನಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ!
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ 15 ದಿನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನಹರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದರೂ ಧನಲಾಭ ಖಂಡಿತ!
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಮಿಶ್ರಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಬಹುದಾದರೂ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಮಯ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ.