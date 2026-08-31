ಭದ್ರಾ ರಾಜಯೋಗ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿ + ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನ: ಬುಧನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ 3 ರಾಶಿಗಳು!
ಬುಧನ ಬಲದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ, ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ಗಳಿಸಲಿರುವ ಆ 3 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
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Image Credit : Gemini AI
ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬುಧ: ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲಿರುವ 3 ರಾಶಿಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವೂ (Bhadra Raja Yoga) ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ಶಿಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಲೆಕ್ಕ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯೋಗ ಉಂಟಾದಾಗ, ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಗಳಾದ ಮಿಥುನ ಅಥವಾ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ಅಥವಾ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನವಾದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ) ಇದ್ದು, ಲಗ್ನದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ (1, 4, 7, 10ನೇ ಮನೆ) ನೆಲೆಸಿದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಣ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ (ಸ್ವಂತ ರಾಶಿ + ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನ) ಈ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ 3 ರಾಶಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
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Image Credit : Asianet News
1. ಮಿಥುನ (Gemini)
ಬುಧ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನ ಅಥವಾ 4ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಬರವಣಿಗೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲ ಮರಳಿ ಬರಬಹುದು, ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣದ ಲಾಭ, ಮನೆ-ವಾಹನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬರಹಗಾರರು, ಐಟಿ/ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಕಾಲ.
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Image Credit : Asianet News
2. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಬುಧ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛನಾಗುತ್ತಾನೆ. 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನ) ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯೋಜಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಹಣಕಾಸು, ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ.
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Image Credit : Getty
3. ಧನು ರಾಶಿ
ಬುಧ ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಾನ) ನೆಲೆಸಿ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಮನೆ/ಸ್ಥಳ/ವಾಹನ ಖರೀದಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. (ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ – ಸಿಂಹಕ್ಕೆ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನಿಂದ ಮಾತು-ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ; ಮಕರಕ್ಕೆ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ.)
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Image Credit : Asianet News
ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳು
ಈ ಯೋಗವು 'ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ' ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಬರವಣಿಗೆ, ಬೋಧನೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಕಾನೂನು, ಮಾಧ್ಯಮದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಣವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರಬಹುದು – ಹಳೆಯ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಯೋಗದ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗಲು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ದೋಷಮುಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಗ್ನ, ದಶಾ, ಗೋಚಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ಉತ್ತಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಪೂಜೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ, ಹಸಿರು ಹೂವುಗಳು/ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ!
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