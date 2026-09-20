ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಚಾ ರಾಜ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸವದ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಡವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಚಾ ರಾಜ ಗಣೇಶ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಣೇಶನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಪ್ಪನಿಗೆ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ! ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು US ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು, ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. 10 ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಬಪ್ಪನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ಸವದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ, ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಅಬ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಚಾ ರಾಜ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಏನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು?
ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ₹1.9 ಕೋಟಿ ನಗದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹9.89 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 647.47 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಹ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ₹30.35 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 12.3 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ US ಡಾಲರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ದೇಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು, ಸರಪಳಿಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಪೆನ್ನುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಯಾವ ದಿನ ಎಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು?
ಮೊದಲ ದಿನ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15): ₹4.85 ಮಿಲಿಯನ್ ನಗದು, 66.77 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 2,806 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ.
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16): ₹8.89 ಮಿಲಿಯನ್ ನಗದು, 226.12 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 5,516 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ.
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17): ₹5.3 ಮಿಲಿಯನ್ ನಗದು, 354.58 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 4,067 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ.
ದೇಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಎಣಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಡವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ 10 ದಿನಗಳ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.