ಶನಿಯಿಂದ ಶಶ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಮುಗೀತು, ಅದೃಷ್ಟ ಶುರು!
ಶನಿಯು ಶಶ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಕಷ್ಟ, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಹಣ, ವೃತ್ತಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿರುವ ಆ 4 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
ಶಶ ರಾಜಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಶ ರಾಜಯೋಗವೂ ಒಂದು. ಶನಿ ದೇವನು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಗಳಾದ ಮಕರ ಅಥವಾ ಕುಂಭ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕುಳಿತು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಗ್ರಹವು ವಿಳಂಬ, ಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಕಾರಕ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶಶ ರಾಜಯೋಗದ ಫಲ ಸಿಗುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೂ, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ರೂಪಿಸುವ ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದಿದ್ದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು.
ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು?
• ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
• ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ
• ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು
• ಹಳೆಯ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ
• ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳ
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಡಿದರೂ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುವ ಕಾಲ ಇದಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ದೂರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?
• ಹೊಸ தொழில் ಅವಕಾಶ
• ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಳ
• ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲ
• ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ
• ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು
ಶನಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಫಲ ನೀಡುವ ಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಪಟ್ಟರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಶ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಫಲಗಳು:
• ಕೆಲಸ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ
• ಪದವಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶ
• ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ
• ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ
• ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಯೋಜಿಸಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿ ದೇವನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು, ದುಡಿಮೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅನುಭವಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಅದೃಷ್ಟ?
• ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
• ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
• ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ
• ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
• ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ
ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವಸರ ಪಡದೆ, ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.