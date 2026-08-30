Ketu Transit: ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ತಲೆಬರಹ ಬದಲು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತು
Ketu Transit: ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2026 ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. 18 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕೇತು ಸಂಚಾರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇತುವನ್ನು 'ಛಾಯಾ ಗ್ರಹ' ಎಂದು ಕರೆದರೂ, ಅದು ಜ್ಞಾನ, ಒಳ ಅರಿವು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇತು ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಒಳ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರ ಆರನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಚಿಂತನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮನೋಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರ: ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
1. ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದುಪ್ಪಟ್ಟು
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಚರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. * **ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ:** ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಿರಿ.
2. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಏಳಿಗೆ!
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ.
3. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ - ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದ ಕೃಪೆ: ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಾದ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇತು ಬರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.