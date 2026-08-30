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ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದ ಮಹತ್ವ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯ ಮೂಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

vaastu Aug 30 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:pinterest
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ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಬೇಡ!

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಮನೆ ಇರಬಾರದು. ಇದು ಮನೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಶುಭ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜಗಳ, ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

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ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ!

ಶೌಚಾಲಯ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಇರಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ.

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ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಕೋಣೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಶಾನ್ಯ (North-East) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

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ಗಮನಿಸಿ

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

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