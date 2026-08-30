ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯ ಮೂಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಮನೆ ಇರಬಾರದು. ಇದು ಮನೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜಗಳ, ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಶೌಚಾಲಯ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಇರಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಕೋಣೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಶಾನ್ಯ (North-East) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
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