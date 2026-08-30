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- 2026 ರ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ, ಮಂಗಳ-ಬುಧ ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ
2026 ರ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ, ಮಂಗಳ-ಬುಧ ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಒಟ್ಟು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಲಾಭ-ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ಸಮಯವು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಲಾಭ-ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ-ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಗೆ ತರಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಶುಭ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ, ಅದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು.