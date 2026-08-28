ಅಪರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಕ್ಕಾ?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ (Libra)
ನಿಮ್ಮದೇ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಚರಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn)
ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ನಿಂತುಹೋದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Scorpio)
ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿದೆ. ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಏರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ (Sagittarius)
ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces)
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಜನರ ಬೆಂಬಲ, ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ-ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.