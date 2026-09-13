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ಹೊಸ ಹಣತೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ?

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ತಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

festivals Sep 13 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:AI image
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ದೀಪ ಬೇಗ ಆರಿಹೋಗುತ್ತೆ

ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಕುಡಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೀಪ ಬೇಗ ನಂದಿಹೋಗುತ್ತದೆ.

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ಮೊದಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ

ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆ (ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಡಿ.

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ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?

ಮಣ್ಣಿನ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!

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ಬೋರಲು ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸಿ

ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೋರಲು ಹಾಕಿ (ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟು) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

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ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ!

ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಚಿ. ಹಣತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ದೀಪ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ!

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