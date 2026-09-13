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- ಅದೃಷ್ಟವಂತರು 4 ರಾಶಿಯವರು, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ 8 ಫೆಬ್ರವರಿ 2027 ಶನಿ ದಶಾ ಬದಲಾವಣೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಶನಿ ಧನ ಜಾತಕ
ಅದೃಷ್ಟವಂತರು 4 ರಾಶಿಯವರು, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ 8 ಫೆಬ್ರವರಿ 2027 ಶನಿ ದಶಾ ಬದಲಾವಣೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಶನಿ ಧನ ಜಾತಕ
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಶನಿಯು ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 2027 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ದಶಾ ಬದಲಾವಣೆ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ದೇವರು ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀಡುವವರು. ತಂದೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಗ್ರಹ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, ಸಂಜೆ 7:28 ಕ್ಕೆ, ಶನಿ ದೇವರು ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಕ್ರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 2027 ರವರೆಗೆ ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಇರಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ಈ ಸಮಯವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.