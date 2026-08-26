ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿಸುವ ‘ಶಂಖ ನಿಧಿ ಯೋಗ, ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಿಸಲಿದೆ ಗುರು ಸಂಚಾರ
'ಶಂಖ ನಿಧಿ ಯೋಗ'ದಿಂದ ಯಾವ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ? ಧನಕಾರಕನಾದ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಹಣದ ಹರಿವು, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬರುವ ಶಂಖ ನಿಧಿ ಯೋಗ
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು 'ಧನಕಾರಕ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಹಣಕಾಸು, ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆ, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವದಂತಹ ಶುಭ ಫಲಗಳಿಗೆ ಗುರುವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
'ಶಂಖ ನಿಧಿ ಯೋಗ' ಎಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಏಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಯೋಗ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 2, 5, 9 ಮತ್ತು 11ನೇ ಮನೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರು ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಭಾವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರವು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಧನಲಾಭ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮತ್ತು 11ನೇ ಮನೆಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಣದ ಹರಿವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಗುರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಬಲ, ಭಾಗ್ಯಬಲ ಮತ್ತು ಧನಬಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಬರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗುರು ದೆಸೆ ಅಥವಾ ಭುಕ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಫಲಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ
ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಗುರು ಗ್ರಹವೇ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಧನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾಗ್ಯವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಗುರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಗುರುಬಲ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪದವಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮತ್ತು 9ನೇ ಮನೆಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಪೂರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ
ಪೂರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಕಲೆ, ವಾಹನ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳ ಕಾರಕ. ಶುಕ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ 2, 7 ಮತ್ತು 11ನೇ ಮನೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು.