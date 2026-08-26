ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026, ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು,
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಹ ನೀವು ಬಯಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ವರ್ತನೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದು ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಆತುರದ ನಡೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತಲೆದೋರಬಹುದು. ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ಮೋಜಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಂತರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಂತರ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಯಾಸವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅತಿಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಂತರ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಒತ್ತಡವು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದು ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ, ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಭೇಟಿಯು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗಳು ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ನಿಕಟತೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ:
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ, ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪು ಪದಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ.
ಮೀನ:
ಇಂದು, ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕಚೇರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಬಿಡುವ ಬದಲು ನೀವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಡಿ.