Vastu Tips for Kitchen: ಮರೆತೂ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ!
Vastu tips for kitchen: ನೀವು ಅರಿಯದೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಮನೆಯ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆತೂ ಇಡಬಾರದ ಆ 5 ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಇಂದೇ ಹೊರಹಾಕಿ..
ಇಂದೇ ಹೊರಹಾಕಿ..
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಇಂದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ..
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಇಡಬೇಡಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಇಡಬೇಡಿ
ಅನೇಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆಮನೆಯು 'ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ'ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪೊರಕೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿ
ಪೊರಕೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿ
ಪೊರಕೆ (ಜಾಡೂ), ಮಾಪ್ ಅಥವಾ ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ (Dustbin) ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು?
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ (Dustbin) ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು?
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಜಾಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡಿ ಆಹಾರ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಜಾಗದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.
ಪೂರ್ವಜರ ಫೋಟೋಗಳು
ಪೂರ್ವಜರ ಫೋಟೋಗಳು
ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ (ಹಿರಿಯರ) ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಇಂತಹ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗವಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ತಟ್ಟೆ, ಕಪ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಒಡೆದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು
ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಾಕು, ಕತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಿಸಿ. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ವಸ್ತುಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇವು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗಾಗಿ ಈ ಸರಳ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ..
ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗಾಗಿ ಈ ಸರಳ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ..
ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಇಡಿ.
ಹಳಸಿದ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ವಾಸ್ತು ಎಂಬುದು ಪಾರಂಪರಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು ವಾಸ್ತುವಿನಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.