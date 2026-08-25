ಭದ್ರ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ
ಬುಧ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಗ್ರಹ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ. ಅದು ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದು ಪ್ರಬಲ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಸ್ವತಃ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬುಧನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಬುಧವು ಮಾತು, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗೌರವ, ಯಶಸ್ಸು, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವಾಗ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಆಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.