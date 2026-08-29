ಇಂದಿನ ಜಾತಕ, ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2026: ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು,
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ವಾತಾವರಣವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ನಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಸಹ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಬದಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಬಲವಾದ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಏರಿಳಿತಗಳ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಕ್ಷಣ ನಂಬುವ ಬದಲು, ಜನರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆತುರಪಡದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮನೆ ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಿರುವುದು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಹೇಳುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಇಂದು ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಯು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ.