Mini Kodbale recipe: ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಘಮ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಗರಿಗರಿಯಾದ 'ಮಿನಿ ಕೋಡುಬಳೆ' ಕಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರವೆ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಡುಬಳೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಈ 'ನೋ-ಫೇಲ್ಯೂರ್' ರೆಸಿಪಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ತಿಂಡಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೇಕರಿ ಶೈಲಿಯ 'ಮಿನಿ ಕೋಡುಬಳೆ' ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ರೆಸಿಪಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
ಚಿರೋಟಿ ರವೆ - 1/2 ಕಪ್
ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು - 1/2 ಕಪ್
ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ - 1 ಚಮಚ
ಇಂಗು - 1/4 ಟೀ ಚಮಚ
ಅಜ್ವೈನ್ (ಓಂ ಕಾಳು) - 1/2 ಚಮಚ
ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ - 2 ಚಮಚ (ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಲು)
ನೀರು - ಸುಮಾರು 1 ಕಪ್
ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಇಂಗು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಅಜ್ವೈನ್ (ಓಮಕಾಳು) ಅನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೋಡುಬಳೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಹದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು.
ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಹಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ (ರೆಸ್ಟ್ ನೀಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ).
ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಿನಿ ಕೋಡುಬಳೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಬೇಕಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡದೂ ಮಾಡಬಹುದು).
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (Low Flame) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಡುಬಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.
ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ, ಬೇಕರಿ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮಿನಿ ಕೋಡುಬಳೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ (Butter for Softness)
ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು (Butter) ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕೋಡುಬಳೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತುಪ್ಪವನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹಿಟ್ಟು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ (If the dough breaks)
ಕೋಡುಬಳೆ ಆಕಾರ ನೀಡುವಾಗ (ಹೊಸೆಯುವಾಗ) ಹಿಟ್ಟು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಮೃದುವಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಅಂಟಬಾರದು ಆದರೆ ಹೊಸೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿರಬೇಕು.
ಎಣ್ಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆ (Correct Frying Temp)
ಕೋಡುಬಳೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (High Flame) ಕರಿಯಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಕೆಂಪಗಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮರುದಿನವೇ ಕೋಡುಬಳೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (Low to Medium) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಿಯಿರಿ.
ನೊರೆ ನಿಂತಾಗ ತೆಗೆಯಿರಿ (The Bubble Test)
ಕೋಡುಬಳೆ ಬೆಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸುಲಭ ದಾರಿಯೆಂದರೆ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ನೊರೆ ಅಥವಾ ಗುಳ್ಳೆಗಳು (Bubbles) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅದು ಬೆಂದಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು, ಒಣಗಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಫ್ರೆಶ್ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಿ. ಅಂಗಡಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಮನೆಯ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಶೇಖರಣೆ (Storage)
ಕೋಡುಬಳೆ ಕರಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಡಬ್ಬಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಆವಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೋಡುಬಳೆ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಾಡದ (Airtight) ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ 15-20 ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.