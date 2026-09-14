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- ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ, 4 ರಾಶಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ
ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ, 4 ರಾಶಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಂಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:17 ಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ನು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೇಷ:
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ, ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಳಿಕೆಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ:
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೊರತೆ ನೀಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಂಯೋಗವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.