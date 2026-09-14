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- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಅಸ್ತ + ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ, 4 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಅಸ್ತ + ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ, 4 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪತ್ತು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾದಿಯಿಂದ ಯಾವ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಶುಕ್ರ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ ಶುಕ್ರ ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಶುಕ್ರವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 42 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಶುಕ್ರವು ನವೆಂಬರ್ 14, 2026 ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಿಮ್ಮುಖ ಶುಕ್ರವು ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ, ಅಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ, ಹಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಹಣ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.