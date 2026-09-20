ಶುಕ್ರನು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ, 37 ದಿನಗಳು 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ ಶುಕ್ರನು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 37 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ 37 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಶುಕ್ರ
ನೀವು ಈ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದ್ದು, ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನದವರೆಗಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರ ನಂತರದ 37 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯು ಪ್ರೀತಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಅಸ್ತಮದ ನಂತರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರವರೆಗಿನ ಸಮಯವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗವು ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಶುಕ್ರನು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಆತಂಕವು ಶುಕ್ರನ ಅಸ್ತಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಶುಕ್ರನ ಅಸ್ತಮದಿಂದಾಗಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.