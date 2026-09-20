ಸಂಪತ್ತಿನ ಖಜಾನೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಾಧಾ ಅಷ್ಟಮಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
ಈ ದಿನವು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರವಿ ಯೋಗದ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಸಂಯೋಜನೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ರಾಧಾಷ್ಟಮಿಯ ನಂತರದ ಸಮಯವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರಿಂದ, ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ, ಮತ್ತು ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಜೀವನವು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜಾತಕ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಅಧಿಪತಿ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಶುಭ ಮೈತ್ರಿಗಳ ನಂತರ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವು ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಲಾಭದಾಯಕ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಧಾರಾಣಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.