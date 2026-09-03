Krishna Janmashtami : ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಏನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಆಡೋದ್ಯಾಕೆ?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳ ನೆನಪುಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಟನೆ, ತುಂಟಾಟಗಳು, ಗೋಪಿಯರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮಡಕೆ ಒಡೆಯುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಇದೇ ಬಾಲಲೀಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಚರಣೆಯೇ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮರುದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮರುದಿನ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಏಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮರುದಿನ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಗೋಕೂಲದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಮಡಕೆ ಕಂಡರೆ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣನ ಈ ತುಂಟಾಟದಿಂದ ಗೋಪಿಯರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಗೋಪಿಯರು ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತುಂಟ ಕೃಷ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವವರೇ? ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಹತ್ತಿ ಮಾನವ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಗೆಳೆಯನು ಮಡಕೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಯ ಸಂಕೇತವೇ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ
ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಇದೇ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ, ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋವಿಂದರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯುವಕರ ತಂಡಗಳು ಮಾನವ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಡಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಗೋವಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮಡಕೆ ಒಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಳಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಗ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಜಯಘೋಷಗಳು ಕೂಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವೆಡೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.