ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ, ಈ 3 ದಿನಾಂಕಗಳು 7 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬುಧ, ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ನಿಖರವಾಗಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆತುರದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ತಿಂಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಬರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 15 ರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ
ಕನ್ಯಾ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವಿನ ಗ್ರಹ ಸಂಬಂಧವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದೋ ಶಿಫಾರಸು ಅಥವಾ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಣ ಕ್ರಮೇಣ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ಜನರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.