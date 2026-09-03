- Home
- Astrology
- Festivals
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗವು ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗವು ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2026 ರಂದು ಗುರು ಗ್ರಹವು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು .
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧದ ತೊಡಕುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2026 ರ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಒತ್ತಡವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ಸಮಯ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಯು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಈ ದಿನ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ದಿನದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜೋಡಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.