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- Sri Krishna Janmashtami: ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ರಾತ್ರಿ ನವಿಲುಗರಿಯ ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
Sri Krishna Janmashtami: ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ರಾತ್ರಿ ನವಿಲುಗರಿಯ ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
Sri Krishna Janmashtami : ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ರಾತ್ರಿ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಾಲ ಗೋಪಾಲನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿ, ತುಳಸಿ, ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ನವಿಲು ಗರಿಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ನವಿಲು ಗರಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನವಿಲು ಗರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಹೊಸ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ಬಾಲ ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಣ್ಣೆ-ಸಕ್ಕರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, "ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ, ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹದ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ನವಿಲು ಗರಿಯು ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಿತ್ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ, ಶೃಂಗಾರ, ಆರತಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವಿಲು ಗರಿಯ ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಮಾಡಬಹುದು.
ನವಿಲು ಗರಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ನವಿಲು ಗರಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.