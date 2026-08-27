ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ. KGF ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವ ಯಶ್ ಇದೀಗ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ..
ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. KGF ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಮೊದಲೇ ಯಶ್ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಈಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಯಶ್ ಈ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲೇ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಹಿಟ್ಗಳಿಂದ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ವರೆಗೆ: KGF ಕೊಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್
ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಅಂತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋಕೂ ಮುಂಚೆ, ಯಶ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು', 'ಮೊದಲ ಸಲ', 'ರಾಜಧಾನಿ', 'ಡ್ರಾಮಾ', 'ಗೂಗ್ಲಿ', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ' ಮತ್ತು 'ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದರು.
ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದವು. ಆದರೆ, ಆಗ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'KGF: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಳುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ 'ರಾಕಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮಿಂಚಿದರು. ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 238 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 'ರಾಕಿ ಭಾಯ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಿಂದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಮತ್ತು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ರಿಟರ್ನ್
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'KGF: ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಅವರನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
'KGF: ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಯಶ್ ಈಗ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಶ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನಿಂದ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಈಗ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಇದೇ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.