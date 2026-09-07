ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಹಾಡು ‘ಅಲಖ್ ನಿರಂಜನ್’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನಪದ ಸಂಗೀತದ ಸೊಗಡಿಗೆ ರ್ಯಾಪ್..
ಚಂದನವನದ ಜನಪದ ಸಂಗೀತದ ಸೊಗಡಿಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ರ್ಯಾಪ್ ಬೀಟ್ ಬೆರೆತರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಹಾಡು ‘ಅಲಖ್ ನಿರಂಜನ್’ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನಪದ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಪರ್ಶದ ಜೊತೆಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನವನ್ನು ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿರುವುದು ಹಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆ.
ಜನಪದ ಗೀತೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ
‘ಅಲಖ್ ನಿರಂಜನ್’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಳವಳ್ಳಿ ಎಂ. ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ವೀರ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ರ್ಯಾಪರ್ ಪಾಶಾ ಭಾಯ್ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯಕ ಕೀರ್ತನ್ ಹೊಳ್ಳ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನಪದ ಗೀತೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪಾಶಾ ಭಾಯ್ ರ್ಯಾಪ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಜನಪದ ಸೊಗಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಯುವಜನರ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಯನ್ನೂ ಹಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಎಂ.ಆರ್. ಅವರು ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೊತ್ತ ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿಬಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರ್ಯಾಪ್ನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಎನರ್ಜಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಬದುಕು, ನಗರ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡ, ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಿಗೆ ಬರುವ ಯುವಕರ ಕಥೆ
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನೂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಯುವಕರ ಬದುಕು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? ಹೊಸ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಕಥೆಯಂತೆಯೇ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಎರಡು ಲೋಕಗಳ ಸಂಘರ್ಷ
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗರದ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಯುವಕರು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರಣವಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ‘ಅಲಖ್ ನಿರಂಜನ್’ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ರ್ಯಾಪ್ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಕಗಳ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕವೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಬಿಡುಗಡೆ
ಶಿವಸೇನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ದೀಪು ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದುನಿಯಾ ಟಾಕೀಸ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಆರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ‘ಅಲಖ್ ನಿರಂಜನ್’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವೇ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿರುವ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’, ಹಳ್ಳಿ-ನಗರದ ನಡುವಿನ ಯುವ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.