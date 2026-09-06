"ಹನುಮಾನ ಅಂಶ" ಎಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುತ್ತಿದ್ದ 21ರ ಯುವತಿ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ನಗರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಕೊಲೆ, ರಕ್ತಪಾತ, ಲೈಂ*ಗಿಕತೆ, ಲಾಂಗು, ಮಚ್ಚು, ಮದ್ಯ, ಸಿಗರೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಬೇಕು, ಅವರು ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕೇನೇ ನಾವು ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೂರೆಂಟು ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ತಂದರೂ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿರುವುದೇ ಹನುಮಾನ ಅಂಶ (Hanuman Ansh).
ಈಗ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಅಂಶ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೇ. ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆಯ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವೊಂದು, ಹತ್ತಿರಹತ್ತಿರ ನೂರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಲ್ಲುವುದು ಕೇವಲ 21ರ ಯುವತಿ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ನಗರ್ ಅವರಿಗೆ. ಅನುಪ್ರಿಯಾ ನಗರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿಯೋಜನೆಯು ಅವರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಅದುವೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. 21 ವರ್ಷದ ಬಾತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇ ರೋಚಕ.
ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. 27 ನೇ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ, ಅದರ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವು 61.38 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವು 72.32 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ವರದಿಯಾದ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ವೆಚ್ಚವನ್ನು 1.8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ. ಆ ಹೋಲಿಕೆಯು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಲಾಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಟಕೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರ ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯೋಜನೆ
ಅನುಪ್ರಿಯಾ ನಗರ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಾದಿಯು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿದರು. ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅವರನ್ನು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು.
ಜಾಬ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಬದಲು, ನಾಗರ್ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂಡವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿತು, ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿತು. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಮತ್ತು ವೃಂದಾವನ ಸೇರಿವೆ. ಅನುಪ್ರಿಯಾ ನಗರ್ ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಶಾಲಾ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಯು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಯಿತು.
ಅನುಪ್ರಿಯಾ ನಗರ್ ಯಾರು?
ಬಾತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಾಗರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ, ಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು 12 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲೆ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಾಂಭು ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರ್, ರಾಗಿಣಿ ಎಸ್, ನಮ್ರತಾ ಜಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.