ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರೇಜಿ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮಿರ್ಜಾಪುರ್: ದಿ ಮೂವೀ’ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಕಿಡಿ ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿದೆ.

Neem Karoli Baba Biopic-Hanuman Ansh Box Office Collection-2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್.. 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್! 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪವಾಡ ಇದು!

ಸಿನೆಮಾ ಎಂಬುದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪವಾಡಗಳ ಅಖಾಡವೂ ಹೌದು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿದು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಸಿನೆಮಾಗಳೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’!

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಮೆ ನಡಿಗೆ.. ಈಗ ಚಿರತೆ ವೇಗ!

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ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಾಗ ಯಾರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಂಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಅಸಲಿ ಆಟ! 'ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ' ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಯಿತು. ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ 10.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿತು!

100 ಕೋಟಿಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಮಹರಾಜ್ ಜಿ' ಮಹಿಮೆ!

ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 30ನೇ ದಿನದಂದು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 62.5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 16.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೇ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 99.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಲು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ 117 ಕೋಟಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ!

ಏನಿದು 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಕಥೆ?

ಭಕ್ತರಿಂದ ‘ಮಹರಾಜ್ ಜಿ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಾಳ. ತನ್ನ ಅಗಲಿದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಡುವ ಒಂದು ಮಗು, ದೈವತ್ವದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೇಗೆ ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ಧನ ಸೇವೆ ಎಂದು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಕಥೆ ಈಗ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ದೈತ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನ!

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರೇಜಿ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮಿರ್ಜಾಪುರ್: ದಿ ಮೂವೀ’ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಕಿಡಿ ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಗೆಲುವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಈ ಜೀವನಗಾಥೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ!