‘ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ ‘ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಟ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ರ ಮನೆಗೆ ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಕೂಡ ‘ದೊಡ್ಮನೆ’ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಆಸಿಯಾ, ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವರು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಆಸಿಯಾ
ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯ ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸಿಯಾಗೆ ಇದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಲು ನೆರವಾಯಿತು.
‘ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ’ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗುರುತು
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ ನಟನೆಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ‘ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.
‘ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ’ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್!
‘ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಆಸಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ; ತಮ್ಮದೇ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಆಸಿಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ... ಅದೇ ಮೈನಸ್ ಆಗಬಹುದು!’
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆಸಿಯಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮಗಳ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಆಸಿಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದುವೇ ಮೈನಸ್ ಆಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಆಟದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಾಯಿಯ ಈ ಮಾತು ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಆಸಿಯಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ನಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿವರೆಗೆ
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆ-ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿರುವ ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ‘ದೊಡ್ಮನೆ’ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕೋಪ, ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಆಟದ ತಂತ್ರಗಳೇ ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ.
ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಗೇಮ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಆಸಿಯಾ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ? ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮಾತು ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆಯಾ? ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ‘ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ’ ಮತ್ತು ‘ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ’ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಅವತಾರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಈಗ ‘ದೊಡ್ಮನೆ’ ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ. ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಅವರ ಕಿರುತೆರೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಆಟದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖವೊಂದು ಹೊರಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.