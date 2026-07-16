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ಥೇಟ್​​ ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್​​ ಎಸ್ಕೇಪ್: ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಸನ್​ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರಕರಣ!

ಅವರೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು. ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ದಶಕದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೋ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಎಸ್ಕೇಪ್.

Author : Govindaraj S
Published : Jul 16 2026, 10:54 PM IST
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ಅವರೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು. ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ದಶಕದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೋ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಎಸ್ಕೇಪ್​ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಥೇಟ್​​ ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಕೆಚ್​​ ಅದು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಬಿಯನ್ನ ಕೊಯ್ದರು. ಕಾಂಪೌಂಡ್​​ ಕೂಡ ಹಾರಿದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್​ ಆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ.? ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಾ.? ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆರಗು ಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಿಸನ್​​ ಬ್ರೇಕ್​​ ಕಥೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಎಫ್​.ಐ.ಆರ್​​.

ಸೇಮ್​ ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್​ ಆದ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಮೂಡೋದು ಕಾಂಪೌಂಡ್​ ಮೇಲಿನ ಕರೆಂಟ್​​ ವೈರ್​​ ಯಾಕೆ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್​ ಆಗೋ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್​ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್​ ಹೇಗೋ ಮೂವರು ಎಸ್ಕೇಪ್​ ಆದ್ರು. ನಂತರ ಏನೇನಾಯ್ತು.? ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ರಾ.? ಒಬ್ಬ ಮರ್ಡರ್​​ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್​ ಆದ್ರು. ಸಂತೋಷ್​ ಮತ್ತು ಸಾಗರ್​​ ಒಂದೇ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್​ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಸ್ತಾನ್​ ಮುಂಬೈ ಕಡೆ ಹೊರಟ.

ಆದ್ರೆ ಇತ್ತ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್​ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸಾಗರ್​​ ಜಸ್ಟ್​​ ಮಿಸ್​​ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಗರ್​​ ಬಸ್​ನಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಸೋತೋಷನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್​​ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಆತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ. ಪರಿಣಾಮ ಮಿಂಚಿನ ಓಟದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​ನಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದರು. ರಾಜಕೀಯ ಏನೇ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ಮೂವರು ಖೈದಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್​ ಆಗಿರೋದು ಜೈಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಅನುಮಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಂತೋಷ ಲಾಕ್​ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

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