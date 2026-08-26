ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾದಂತೆ ನಕಲಿ SMS ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನಕಲಿ SMSಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಮೋಸ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೋಸ ಹೋಗುವವರು ಇರುವವರೆಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸೈಬರ್​ ಕ್ರೈಂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೈಬರ್​ ಕ್ರೈಂ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್​. ಎಸ್​ಎಂಎಸ್​ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್​ ಕಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್​ ಆಗತ್ತೆ ಎಂದು ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ- ಈ ಲಿಂಕ್​ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧದ ಸೈಬರ್​ ಕ್ರೈಂಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೆಲ್​ ಎಜುಕೇಟೆಡ್​ ಎಂದು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವರ್ಗವೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಸತ್ಯ.

ಆದರೆ, ಈಗ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಬರ್​ ಕ್ರೈಂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್​ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಡಂ/ಸರ್​ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್​ ಷಾಪ್​ಗೋ, ಅಂಗಡಿಗೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಹೇಳಿ, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಿಸ್ಟೆಕ್​ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್​ ಬಂದಿರತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ನಂಬರ್​ಗೆ ವಾಪಸ್​ ಅಮೌಂಟ್​ ಹಾಕುತ್ತೀರಾ ಎಂದುಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಫೇಕ್​ ಕಾಲ್​!

ಆಗ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಫೇಕ್​ ಕಾಲ್​ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರುವ SMS ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನೋದು ತಿಳಿಯತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ನೀವು SMS ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಆಗಿರೋ ಎಸ್​ಎಂಎಸ್​ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಎಂದುಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಲು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ.

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SMS ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ?

ಯಾಕೆ ಅಂತಿರಾ? ಎಸ್​ಎಂಎಸ್​ ಬಂದಿರುವ ನಂಬರ್​ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಎಸ್​ಎಂಎಸ್​ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​ ನಂಬರ್​ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕೋಡ್​ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಸ್​ಬಿಐ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, AX-SBYONO ಎಂದೋ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ CB-CANBNK, AX-CANBNK .. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್​ ನಂಬರ್​ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಫ್ರಾಡ್​ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅವರು ಕಳುಹಿಸುವ ಎಸ್​ಎಂಎಸ್​, ಥೇಟ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವ ಎಸ್​ಎಂಎಸ್​ ರೀತಿಯೇ ಇದ್ದರೂ, ಬಂದ ನಂಬರ್​ ಮೊಬೈಲ್​ ನಂಬರ್​ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೋಸ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ.