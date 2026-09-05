ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಿಂದ 9 ಪೌನ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ₹2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸಲು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ?

ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿಕೊಡಲು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 19 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೋಡಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಬಂಧಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ ಸಿಎ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರ್. ಜಾಯ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ಟಿವಿಕೆ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ

ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯ ಉಂಜಾವೇಲಂಪಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿ 59 ವರ್ಷದ ಎಚ್. ತಮಿಳುಸೆಲ್ವನ್ ಅವರು ಜಾಯ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಯ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಪೌನ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು.

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ಆಭರಣಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಮಿಳುಸೆಲ್ವನ್ ಅವರು ಪೊಲ್ಲಾಚಿ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

₹2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಕದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಜನಗನ್ ಶಿವನಿಗೆ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದಡಿ ಜಾಯ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ವೀಡಿಯೊದಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಿರುವು

ಜಾಯ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಜನಗನ್ ಶಿವ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಬೈಕ್ ಅನಾವರಣ, ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಗೆಳೆಯ ಜನಗನ್ ಶಿವ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

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