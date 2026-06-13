ಬಾಲಕಿ ಕೊಲೆಯ 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ FIR: ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರಾ? ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸಂಥಿಂಗ್​​ ಇತ್ತಾ..?

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Suvarna FIR: ನಾವು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದ್ವಿ.. ಐದುವರೆ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೆ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ.. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಇವತ್ತು ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್​​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Author : Govindaraj S
Published : Jun 13 2026, 08:26 PM IST
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ನಾವು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದ್ವಿ.. ಐದುವರೆ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೆ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ.. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಇವತ್ತು ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್​​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಮಗು ಸತ್ತು 3 ತಿಂಗಳು ಎಫ್​.ಐ.ಆರ್​​ನೇ ದಾಖಲಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಯಾರು ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಸ್ಪೆಂಡ್​​​ ಆದ ಆ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರು ಯಾರು..?

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ಅವರು ಈ ಕೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಲೋಪಗಳೇನು..? ಇನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್​​ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಸತ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ಎಫ್​.ಐ.ಆರ್​​. ದೊಡ್ಡವರ ತಪ್ಪಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸರ ಅಮಾನತ್ತು ಕಥೆ.. ಸದ್ಯ ಕೇಸ್​​​ ACP ಅನುಷಾ ರವರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ.. ನೋಡೋಣ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರಾ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಕಲೇಶ್​ಪುರದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್​​ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆತಂದಿದ್ರು.. ಜಡ್ಜ್​ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ 5 ದಿನ ಕಸ್ಟಡಿಗೂ ತಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಇನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಆ ಕಿಲ್ಲರ್​​ ಅಮ್ಮನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಕೊಂದ ನಂತರ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು..? ಆ ಮಗುವನ್ನ ಯಾಕಾಗಿ ಕೊಂದ್ಲು ಅಂತ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು.. ಇನ್ನೂ ಆ ಪರಮ ಪಾಪಿ ಹೆಳಿದನ್ನ ಕೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸರೇ ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೇ ಅವಮಾನ. ಇವರಿಗೆ ಅದೇನ್​ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕಡಿಮೇನೇ.. ಇನ್ನೂ ಇಂಥಹ ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನ ತಿಳಿದರೂ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದ ಇಂಥಹ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್​ ಮೆಸೆಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ.

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