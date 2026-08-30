1882ರ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ದಿ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. 85 ರನ್ಗಳ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 77ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಫ್ರೆಡ್ ಸ್ಪೋಫೋರ್ತ್ 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಬರಹದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ‘ಆ್ಯಷಸ್’ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತು.
85 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ… ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವೇ ಬದಲಾಯಿತು!
1882ರ ಆಗಸ್ಟ್ 29. ಲಂಡನ್ನ ದಿ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿ ಕೇವಲ 85 ರನ್ಗಳು. ತವರಿನ ಅಂಗಳ, ಸುಲಭವೆನಿಸಿದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಜಿ. ಗ್ರೇಸ್ನಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು—ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ 77 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 7 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಸ್ಪೋಫೋರ್ತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತತ್ತರಿಸಿತು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಲ್ಪಿ ಫ್ರೆಡ್ ಸ್ಪೋಫೋರ್ತ್. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅವರು, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸುಲಭ ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ದುಸ್ವಪ್ನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 51/3ರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಸರಣಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳಿದವು. 75/9ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇನ್ನೂ 10 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 77ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್!
‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸತ್ತುಹೋಯಿತು’ ಎಂದ ಪತ್ರಿಕೆ
ಈ ಸೋಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸೋಲನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದವು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು The Sporting Times ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಣಕು ಮರಣದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ, “ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸತ್ತುಹೋಯಿತು” ಎಂಬ ರೀತಿಯ ವ್ಯಂಗ್ಯವಿತ್ತು. ಅದರ ದೇಹವನ್ನು ದಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ “ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು” ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವೇ ಮುಂದೆ ‘Ashes’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ವ್ಯಂಗ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ
ಅದೇ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಐವೊ ಬ್ಲಿಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು’ ಎಂಬ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1ರಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1882ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಗ್ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಣ್ಣ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಪಾತ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ Ashesನ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು.
7 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು… ಶಾಶ್ವತ ಪೈಪೋಟಿಯ ಆರಂಭ!
ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೈಪೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ The ಆ್ಯಷಸ್ ನ ಕಥೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೋಫಿಯಿಂದಲ್ಲ—ಕೇವಲ 85 ರನ್ಗಳ ಚೇಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹಠ, ಸ್ಪೋಫೋರ್ತ್ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ 7 ರನ್ಗಳ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲಿನಿಂದ. 1882ರ ಆ ದಿನ ಹಚ್ಚಿದ ‘ಆ್ಯಷಸ್’ ಬೆಂಕಿ ಇಂದಿಗೂ ಆರಿಲ್ಲ.