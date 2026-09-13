‘ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದು?’ ಎಂಬ ರಾಜ್ ಶಮಾನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಕೆಲಕ್ಷಣ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಭಾವುಕರಾದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು. ಬಳಿಕ ‘ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ವಿಶ್ವಕಪ್’ ಎಂದ ಅವರು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ‘ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ; ‘ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ರಾತ್ರಿ’ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
‘ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದು?’
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ ಶಮಾನಿ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು, ಭಾವುಕರಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಶಮಾನಿ, “ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದು?” ಎಂದು ಮಂಧಾನಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
‘ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ವಿಶ್ವಕಪ್…’
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ, “ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ವಿಶ್ವಕಪ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ, “ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ
ಮಂದಾನ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ‘ಕಠಿಣ ರಾತ್ರಿ’ ಯಾವ ಪಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಅವರ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಮೌನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಣಿಸುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮುಖ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಮಂಧಾನಾ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೂ, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸಿದ ಅವರು, ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮಿತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದರು.