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- ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ವೇಳೆ ಆಟ ಇದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ, ಅಂದು Smriti Mandhana ರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಂಪೈರ್
ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ವೇಳೆ ಆಟ ಇದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ, ಅಂದು Smriti Mandhana ರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಂಪೈರ್
ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ತನಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಅನುಭವ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಪೈರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು!
ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಾಗ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಾಗ ಎದುರಿಸುವ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅವರ ಕಥೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅವರ ನಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ!
ಮಂಧಾನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
MCC ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ICC ಆಟದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಂತಹ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ಬದಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತ ಬೌಲಿಂಗ್, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಬಹುದಾ?
ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬರು ಎಂಟು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಆದರೆ, ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಅಂಪೈರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದರೂ, ಮಂಧಾನ ವಿವರಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ
ಮಂಧಾನ ಅವರ ಅನುಭವವು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ದೈಹಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ!
ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಇತರ ಮುಟ್ಟಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ 'ಕನ್ಕ್ಯುಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್'ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಮುಟ್ಟಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ.
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