BCCI New Rules: ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಯ್ದ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿಯ ಕಾವಿನ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಂಚಲನವೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮವೇನು?
ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ (ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಟಗಾರರ ಹಿರಿತನ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು (ಎ+, ಎ, ಬಿ, ಸಿ) ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಸಿಸಿಐ 'ಪಂದ್ಯ ಲಭ್ಯತೆ' (Match Availability) ಹಾಗೂ 'ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್ನೆಸ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಋತುವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಡಳಿಯ ಈ ಬಿಗಿ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಸತತವಾಗಿ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಮಂಡಳಿ, ಆಟಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲೇಬೇಕಾದ 'ಕನಿಷ್ಠ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ'ಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಯಾಕೆ?
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಿರುವುದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಇಬ್ಬರೂ ದಂತಕಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ದೂರವುಳಿದಿದ್ದು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ 2-3 ಪ್ರಮುಖ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿರುವ 'ಕನಿಷ್ಠ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಟದ ಸಂಖ್ಯೆ'ಯನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.
ಕಂಗಾಲಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!
ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮದ ಅಂತಿಮ ರೂಪುರೇಷೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಹಿರಿತನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಒಪ್ಪಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಕೆಳ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಲೇ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ T20 ಪಂದ್ಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಂಗಾಲನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.