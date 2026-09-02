19ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನರೇಂದ್ರ ಹಿರ್ವಾನಿ, ಮೊದಲ 4 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 36 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳು, ಗಾಯ-ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಉದಯದಿಂದ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 732 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
19ರಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್
1988ರ ಜನವರಿ. ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ. ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷದ ನರೇಂದ್ರ ಹಿರ್ವಾನಿ ಭಾರತ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಎದುರಿಗಿದ್ದದ್ದು ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುವ ಲೆಗ್ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ತೋರಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 54.3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹಿರ್ವಾನಿ ಕೇವಲ 136 ರನ್ ನೀಡಿ 16 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಪಣೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೇ 36 ವಿಕೆಟ್!
ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು 20 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೇ 36 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಹಿರ್ವಾನಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಿನ್ ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾದವು. 1988-89ರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು.
ಕುಂಬ್ಳೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬದಲಾದ ಚಿತ್ರಣ
ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿರ್ವಾನಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. 1995ರಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ 59 ರನ್ಗೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ, ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ಸಾಧನೆ
ಹಿರ್ವಾನಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 732 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೇ 441 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿವೆ. 2002-03ರಲ್ಲಿ 34ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 79 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಹೀಗಾಗಿ ಹಿರ್ವಾನಿಯ ಕಥೆ ಕೇವಲ 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ. ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ನ ಅಪರೂಪದ ಪಯಣವಾಗಿದೆ.