ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್, ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು 'ಭಾರತೀಯ ಏಜೆಂಟ್' ಎಂದು ಕರೆದು ಹೊಸ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ,
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ನಂಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ವಿವಾದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾದ (ಕೋಚ್) ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ "ಭಾರತೀಯ ಏಜೆಂಟ್" ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಆರೋಪವೇನು?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಡಾ. ನೌಮನ್ ನಿಯಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವಾಗ ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಜೊತೆಗಿನ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಲತೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸ್ಸನ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವರನ್ನು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು 'ಭಾರತೀಯ ಏಜೆಂಟ್' ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಲತೀಫ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿವೆ?
ಆದರೆ, ಈ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಲತೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಲತೀಫ್ ಮತ್ತು ನಿಯಾಜ್ ಅವರು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಜೋರಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಹಳೆಯದೋ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನದೋ ಎಂಬುದರ ಮೂಲ ದಿನಾಂಕವೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲ್ಸ್!
ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಇಂತಹ ಪಿತೂರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಗೆಪಾಟಲು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗೂಢಚಾರಿಕೆಯ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆಯ ಮೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹಲವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕ್ ತಂಡದ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕೋಚ್ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಹೆಸ್ಸನ್ ಪಾತ್ರ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿ ಸೋತ ನಂತರ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು, ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಸರ್ಫ್ರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲ!
ತಂಡದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೋಲುಗಳು, ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳು, ಕೋಚ್ಗಳ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ತತ್ತರಿಸಿಹೋಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಿರುವ ಈ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ!
ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ "ಭಾರತೀಯ ಏಜೆಂಟ್" ಆರೋಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯ ಸಾಬೀತಾದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದವಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ.