ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇಗಿ 'ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಜವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ 57ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನವಿದು. ಅವರ ಅಮೋಘ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು, 2003ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂಪಡೆದು ಮರಳಿದ ರೋಚಕ ಕಥೆ, ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅವರ ಸರಳತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಜವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಕಾಲ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಇಂದು ತಮ್ಮ 57ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1969ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್, ತಮ್ಮ ವೇಗ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನೂ ನಡುಗಿಸಿದ್ದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು:
1991ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್, 12 ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ಭರ್ಜರಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 229 ಏಕದಿನ (ODI) ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 315 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ 67 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 236 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದು. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್. 1999ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 154.5 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂದು ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ವೇಗದ ಎಸೆತ ಎಸೆದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. (2023ರಲ್ಲಿ ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು).
ವಿದಾಯದ ಬಳಿಕವೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
2003ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂದಿನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ತಂಡದ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಮರಳಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್, 2003ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.
ಕೋಚಿಂಗ್ ಬದಲು ಐಸಿಸಿ ರೆಫರಿ ಹುದ್ದೆ:
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾತ್ರ ಐಸಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ (ICC Match Referee) ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಸಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರೆಫರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರಳತೆ ವೈರಲ್:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಸರಳತೆಯ ಫೋಟೋವೊಂದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ವಿಐಪಿ ಗತ್ತು ತೋರದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಂತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಆಗಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಈ ದಿಗ್ಗಜ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.