ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಫೆರಾರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡ್ಯ ಕಾರಿಗೆ ಹಲವರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಕಾರಿನ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.30) ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸದ್ಯ ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಕಾರಿನ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಕಾರಿನ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಪಾಂಡ್ಯ
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಫೆರಾರಿ 12ಸಿಲಿಂಡ್ರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ಮರಳಿ ಕಾರಿನತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಕಾರಿನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂಡ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಫೆರಾರಿ 12ಸಿಲಿಂಡ್ರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆರಾರಿ 12ಸಿಲಿಂಡ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಕಾರು ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. V12 ಎಂಜಿನ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಳಿಕ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್, ಬೆಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪಾಂಡ್ಯ 12 ಸಿಲಿಂಡ್ರಿ ಫೆರಾರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರು ವೈರಲ್
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಫೆರಾರಿ 12ಸಿಲಿಂಡ್ರಿ ಕಾರಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ವಾಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇದೀಗ ಬಲು ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕಾರಿನ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಜುರಿ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೆಲ ಕಠಿಣ ಮಾನದಂಡ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.