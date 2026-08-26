ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ, ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಛಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟಗಳು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಜ್ಜನರ ಆಟ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಛಲ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಅಂತಹ ಐದು ಜನ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗುವ ಮೊದಲು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಸ್ಸಿ, ತಮ್ಮ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಡವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
2. ಶಾನ್ ಪೊಲಾಕ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)!
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶಾನ್ ಪೊಲಾಕ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಇವರೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪೊಲಾಕ್ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ (Sports Science) ಹಾಗೂ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಧ್ಯಾಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬೋಧನೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಪೊಲಾಕ್, ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೌಲರ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
3. ಜಾರ್ಜ್ ಬೈಲಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಜಾರ್ಜ್ ಬೈಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬೈಲಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿ (Bank Clerk) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಟ್ಯಾಸ್ಮೆನಿಯಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟರು. 2012 ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ T20 ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
4. ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಧಡೂತಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೆಕಲಮ್, ಕ್ರಮೇಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ತೊಡಗಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದರು.
5. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ (ಭಾರತ)!
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರದ್ದು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಧೋನಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ (TTE) ಆಗಿ ಖರಗ್ಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ದರೂ ಧೋನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 2004 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಧೋನಿ, ಮುಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2007ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್, 2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2013ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಬಡತನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಛಲದಿಂದ ಈ ಐವರೂ ಆಟಗಾರರು ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.