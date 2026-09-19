ಬಿಹಾರದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.19): ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಬಿಹಾರದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್. ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಯುವಕನ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇಗಿ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ (Brett Lee) ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ (Instagram) ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪಿಚ್ ಇಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ (Middle Stump), ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಪತನಗೊಳಿಸಿ, ಮೂರೂ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕೆಟ್ ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಸಿ ಯುಉಉ' (Siuuu Celebration) ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರತಿಭೆ
ಬಿಹಾರದ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಳ್ಳಿಯ ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲು-ಮಣ್ಣಿನ ಕಠಿಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಸತತವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತನ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮೊದಲು 'ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' (Star Sports) ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಯುವಕನ ಖಾತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಕಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್ – ಭಾವುಕನಾದ ಯುವ ಬೌಲರ್!
ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೋ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ, "ನೈಸ್ ಮೇಟ್" ಎಂದು ಎರಡೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದೈತ್ಯ ಬೌಲರ್ನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶಂಸೆಯಿಂದ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡ ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನೀವೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ. ನಾನು ಬಿಹಾರದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ವೇಗದ ಬೌಲರ್. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದದ್ದು ಸರ್," ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಮನ್ನಣೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.