ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಭಾಷೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಈ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಯಣ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಯೋಜನೆಯ ಫಲವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಡವ, ಆದರೆ...’

ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ತಾವು ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಹಾಗೂ ಕೊಡವ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಎಂದಿಗೂ ತಮಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ನಾನು ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯದವಳು, ಕೊಡವ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ನನ್ನದೇ ಭಾಷೆಯಂತೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮೊದಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು’

ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತಾವು ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅವರೇ ಮೊದಲು, ‘ನೀವು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತೇನೆ’

ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ತಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಾವು ನೀಡುವ ಗೌರವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ನೀಡುವ ಗೌರವವೂ ಅದೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಅನಗತ್ಯ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ’

ತಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವ ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ’

ಸಿನಿಮಾದ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಎನ್ನುವುದು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಒಂದಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಫಲ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಇಂದು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಭಾಷೆಗಿಂತ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.