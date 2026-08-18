ಪ್ರತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಪುಣೆಯ ನಿತಿನ್, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 600 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಕೇವಲ 100 ಮಿಲಿ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೀನರ್ನಿಂದ ಕಾರು ತೊಳೆಯುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ.
ಕಾರು ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀರು ಬೇಕೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕಾರು ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಿದ ಪುಣೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ನಿತಿನ್ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರು ತೊಳೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸುಮಾರು 25 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಬದಲು ಕೇವಲ 100 ಮಿಲಿ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ ಕಾರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ‘Go Waterless’ ನವೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ... ಆದರೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ?
ಕಾರು ತೊಳೆದ ನಂತರ ವಾಹನ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ ವಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ನಗರಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಾರು ತೊಳೆಯುವಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರ ಪುಣೆಯ ನಿತಿನ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು.
ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತುತ್ತಿದ್ದವು... ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿತು ಐಡಿಯಾ
ನಿತಿನ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತುತ್ತಿದ್ದವು. ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನಾನುಕೂಲವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿತಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನೀರೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ಕಾರ್ ವಾಶ್ಗೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.
600 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಪ್ರಯೋಗ
ಆಲೋಚನೆ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿತಿನ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 600 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಕಾರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದವು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವರು ನಿತಿನ್ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿತಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಐದು ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾರದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಕ್ಲೀನರ್
ಕೊನೆಗೆ ನಿತಿನ್ ಐದು ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾರಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸೂತ್ರೀಕರಣವು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಾರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳು ಮೂಡದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 100 ಮಿಲಿ ದ್ರಾವಣವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ ವಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸುಮಾರು 25 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ ವಾಶ್ನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹10 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ
ಕುಟುಂಬದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ, ಮುಂದೆ Go Waterless ಎಂಬ ನವೋದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವ್ಯವಹಾರವು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
22 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 214 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ
Go Waterless ಈಗ 22 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 214 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೂ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ನೀರು ಉಳಿಸುವುದು
ನಿತಿನ್ ಅವರ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಕಾರಿನ ವಾಶ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು Go Waterless ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು.