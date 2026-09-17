Swiggy ಆರ್ಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು Customer Supportಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಅದೇ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ SDE ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಜಿಯ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ Swiggy, Instamart ಆರ್ಡರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ Zomatoಗೆ ಬದಲಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ₹2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನೂ ನೀಡಿ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ Job Hunt ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಆರ್ಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು Swiggyಗೆ ಮೆಸೇಜ್; ಕೊನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Swiggy Customer Support ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಜಿ ಫಾಲೋಅಪ್ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Swiggy Supportಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು, ನಂತರ Job ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು
ಓಜಸ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ Swiggy ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು Swiggy Caresಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ನಂತರ ಓಜಸ್ ಏಕಾಏಕಿ ವಿಷಯ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. Swiggyಯಲ್ಲಿ SDE (Software Development Engineer) ಹುದ್ದೆಗೆ ತಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ!”
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಓಜಸ್, ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ Swiggy ಅಥವಾ Instamartನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ತೂಕ ನೀಡಲು Swiggy ಮತ್ತು Instamartನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
₹2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಓಜಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, Swiggy ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ, Instamart ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹50 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ₹2 ಲಕ್ಷ.
“ನನಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೂ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಗುವಿನ ಎಮೋಜಿಯನ್ನೂ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
“Job Huntನ Final Boss”
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಓಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, “Job Hunt Final Boss” ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ Swiggyಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರದಿದ್ದರೆ Zomatoಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೊಸ Job Hunt ಐಡಿಯಾ!
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಹಲವರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು “Boss Move” ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವಾಗ ಇಂಥ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Swiggyಯಿಂದ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.