DMart Offers: ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ 10 ಬೆಸ್ಟ್ ವಸ್ತುಗಳಿವು!
ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಡಿಮಾರ್ಟ್ (DMart) ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು MRPಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ:
1. ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ:
ನಾವು ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು (10 ಕೆಜಿ): ಇದರ ಎಂಆರ್ಪಿ ₹612 ಇದ್ದರೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹545ಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ₹67 ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು (1 ಕೆಜಿ - DMart Premia): ಇದರ ಎಂಆರ್ಪಿ ₹197 ಇದ್ದು, ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹155ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ₹42 ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಸಿಗುವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
2. ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್:
ಮನೆಗೆ ಸದಾ ಬೇಕಾಗುವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳನ್ನು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ.
ರಿನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ (7 ಕೆಜಿ): ಎಂಆರ್ಪಿ ₹760 ಇದ್ದು, ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹570ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ (ಉಳಿತಾಯ ₹190).
ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ లిಕ್ವಿಡ್ (4 ಕೆಜಿ): ಎಂಆರ್ಪಿ ₹770 ಇದ್ದರೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬೆಲೆ ₹515 (ಉಳಿತಾಯ ₹255).
ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ (Top load ಅಥವಾ Front load) ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
3. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್:
ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ (1 ಲೀಟರ್): ಎಂಆರ್ಪಿ ₹575, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬೆಲೆ ₹455 (ಉಳಿತಾಯ ₹120).
ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಫ್ರೆಶ್ (300 ಗ್ರಾಂ): ಎಂಆರ್ಪಿ ₹280, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬೆಲೆ ₹181 (ಉಳಿತಾಯ ₹99).
ನೆಸ್ಕಾಫೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ (45 ಗ್ರಾಂ): ಎಂಆರ್ಪಿ ₹230, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬೆಲೆ ₹179 (ಉಳಿತಾಯ ₹51).
(ಗಮನಿಸಿ: ಬ್ರಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು)
4. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟವಲ್ಗಳು:
ಕೇವಲ ದಿನಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೋಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್: ಎಂಆರ್ಪಿ ₹2,399 ಇದ್ದು, ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹849ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ (ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ ₹1,550).
ಬಾತ್ ಟವಲ್: ಎಂಆರ್ಪಿ ₹299 ಇದ್ದು, ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹99ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ (ಉಳಿತಾಯ ₹200).
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕ್ಲಾತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕಾಟನ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಗಮನಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
5. ಕಿಚನ್ ಕಂಟೇನರ್ ಸೆಟ್ಗಳು:
ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಡಬ್ಬಾಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಟೇನರ್ ಸೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
18 ಡಬ್ಬಾಗಳ ಸ್ಟೀಲೋ ಸೈಟಿಎರ್ ಸೆಟ್ ಎಂಆರ್ಪಿ ₹1,701 ಇದ್ದು, ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹549ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹1,152 ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.
ಡೀಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿ:
ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಅಂಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಬೆಲೆಗಳು ನಗರ ಮತ್ತು ಪಿನ್ಕೋಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಂಆರ್ಪಿ, ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೂಕ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ವಸ್ತು ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು).
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