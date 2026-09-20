ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಈ ವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 64 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ iPhone 18 Pro ಮತ್ತು iPhone 18 Pro Max ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು iPhone Duo ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Apple iPhone 18 Pro ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ
256GB - ₹1,08,000
512GB - ₹1,26,000
1TB - ₹1,62,000
2TB - ₹2,16,000
Apple iPhone 18 Pro Max
256GB - ₹1,17,000
512GB - ₹1,35,000
1TB - ₹1,71,000
2TB - ₹2,25,000
ಹೊಸ Pro ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ iPhone 17 Pro ಮತ್ತು iPhone 17 Pro Maxಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ₹9,000 ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ iPhone Pro ಮಾದರಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಹಳೆಯ Pro ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. Apple.comನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Pro ಅಲ್ಲದ ಮಾದರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹಳೆಯ Pro ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ iPhone ಮಾದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಐಫೋನ್17 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. Pro ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಹಳೆಯ Pro ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ ಮಾರಾಟದ ತಂತ್ರ. ಹಳೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ₹9,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯ iPhone ಅಥವಾ Air ಮಾದರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ₹9,000 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ iPhone 17 Pro ಈಗಲೂ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದರ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ iPhone 17 Pro ಬೆಲೆ ₹99,000ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ₹9,000 ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ₹1,08,000 ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಹೊಸ iPhone 18 Pro ಬೆಲೆಯಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈಗ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ iPhone ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
Amazon ನ Renewed Premium ಎಂದರೆ ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ನ ಬಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಹಾನಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಇಂಚು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಹಾನಿ ಕಾಣಬಾರದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಶೇ.90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೂಲ ಕಂಪನಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತವೆ.
Apple iPhone 17 Pro (ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್)
ಹೊಸ iPhone 17 Pro 256GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹99,000 ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ iPhone 17 Pro ಅನ್ನು ₹90,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಹೊಸ iPhone 18 Proನಲ್ಲಿ Appleನ ಮೊದಲ 2nm ಚಿಪ್ಸೆಟ್ A20 Pro ಇದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚಿಪ್ ಆಗಿದೆ. FaceTime ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು Face ID ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಶೇ.50 ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
iPhone 17 Proನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ Cosmic Orange ಬಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
256GB - ₹87,480, Amazon US
256GB - ₹88,560, Walmart
512GB - ₹1,06,200, Amazon US
512GB - ₹1,05,570, Walmart
Apple iPhone 17 Pro Max (ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್)
ಕಳೆದ ವರ್ಷ iPhone 17 Pro Max 256GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹1,08,000 ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಮಾದರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1,08,000 ಬೆಲೆ ಇದೆ.
ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. Walmartನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಳೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು.
iPhone 18 Pro Max ಈಗಿನವರೆಗೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ iPhone ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ iPhone 17 Pro Maxಗೆ ಶೇ.50 ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
256GB - ₹1,08,180, Amazon US
256GB - ₹1,08,000, Walmart
512GB - ₹1,20,600, Amazon US
512GB - ₹1,17,900, Walmart
Apple iPhone 17, iPhone Air ಮತ್ತು iPhone 17e
Apple.com ನಲ್ಲಿ iPhone 17, iPhone Air ಮತ್ತು iPhone 17e ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ 256GB ಮೂಲ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹81,000, ₹99,000 ಮತ್ತು ₹63,000 ಆಗಿದೆ. ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಮಾದರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
Apple iPhone 17 (ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್)
256GB - ₹68,400, Amazon US
256GB - ₹67,860, Walmart
512GB - ₹78,300, Amazon US
512GB - ₹85,500, Walmart
Apple iPhone 17 Air (ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್)
256GB - ₹71,730, Amazon US
256GB - ₹67,950, Walmart
512GB - ₹82,800, Amazon US
Apple iPhone 17e (ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್)
256GB - ₹54,450, Amazon US
256GB - ₹60,300, Walmart
iPhone 18 Pro TechWoven ಕೇಸ್
Pro - ₹5,400, Amazon US
Pro Max - ₹5,400, Amazon US
iPhone 18 Pro ಸಿಲಿಕೋನ್ ಕೇಸ್
Pro - ₹4,500, Amazon US
Pro Max - ₹4,500, Amazon US
iPhone 18 Pro Clear ಕೇಸ್
Pro - ₹4,500, Amazon US
Pro Max - ₹4,500, Amazon US
Apple AirPods 5
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಸ್ - ₹11,700, Amazon US
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಸ್ - ₹11,700, Walmart
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ - ₹13,500, Amazon US
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ - ₹13,500, Walmart
Apple Watch Series 12
GPS, 42mm - ₹35,100, Amazon US
GPS, 46mm - ₹39,600, Amazon US
5G, 42mm - ₹44,100, Amazon US
5G, 46mm - ₹49,500, Amazon US
Apple Watch Ultra 4
5G, 49mm - ₹72,000, Amazon US
ಇದೀಗ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು iPhone Duo ಮಾತ್ರ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ Samsungನ 2026ರ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
Samsung Galaxy Z Fold8 ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Galaxy Z Fold8, iPhone Duoಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
Galaxy Z Fold8 ಕೇವಲ 9.7mm ದಪ್ಪ ಹೊಂದಿದೆ. iPhone Duo 11.3mm ದಪ್ಪವಿದೆ. Fold8ನ ತೂಕ 201 ಗ್ರಾಂ ಇದ್ದರೆ Duo 254 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗಾತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. Z Fold8ನಲ್ಲಿ 5.5 ಇಂಚಿನ 4:3 ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಫೋನ್ಗೆ Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 1/1.56 ಇಂಚಿನ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ 10MP ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ Apple, Duoನ ಒಳಗಿನ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. Galaxy Z Fold8ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ iPhone Duo ಸ್ಟೈಲಸ್ ಬಳಸಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಬಳಸಲು ಖರೀದಿಸುವವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.
Samsung Galaxy Z Fold8 ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
12GB RAM + 256GB - ₹1,48,500, Amazon US
12GB RAM + 512GB - ₹1,66,500, Amazon US
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
ದೊಡ್ಡದಾದ Galaxy Z Fold8 Ultra ಕೂಡ iPhone Duoಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ತೂಕ ಕೇವಲ 215 ಗ್ರಾಂ. ಅಂದರೆ Apple ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಿಂತ 39 ಗ್ರಾಂ ಕಡಿಮೆ. ಇದರ ಚೌಕಾಕಾರದ 8 ಇಂಚಿನ ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17% ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದವಾದ 6.5 ಇಂಚಿನ 21:9 ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ Ultraನ ಅಗಲ 72.8mm ಇದ್ದರೆ Duoನ ಅಗಲ 84.1mm ಇದೆ. Galaxy Z Fold8 Ultraನಲ್ಲಿ 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 10MP 3x/67mm ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
12GB RAM + 256GB - ₹1,62,000, Amazon US
12GB RAM + 512GB - ₹1,80,000, Amazon US
Samsung Galaxy Z Flip8
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Galaxy Z Flip8 ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಡಚಿದಾಗ 85.7 x 75.4 x 13.1mm ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೂಕ 180 ಗ್ರಾಂ. ಇದರಲ್ಲಿ 4.1 ಇಂಚಿನ ಚೌಕಾಕಾರದ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 6.9 ಇಂಚಿನ 21:9 ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 1/1.57 ಇಂಚಿನ ಸೆನ್ಸರ್, 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 10MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Samsung Galaxy Z Flip8 ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
12GB RAM + 256GB - ₹94,500, Amazon US
12GB RAM + 512GB - ₹1,12,500, Amazon US