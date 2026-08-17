ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಬೈಕ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT 650ಯ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು, ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಕರ್ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣದ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹3,58,427 ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಬೈಕ್, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT 650 ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT 650 ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹3,58,427 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಸುತ್ತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಬೈಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಲುಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ರಾಕರ್ ರೆಡ್ಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಲುಕ್
ರಾಕರ್ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣದ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳಿಗೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದಂತೆ ರಾಕರ್ ರೆಡ್ ಕೂಡ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಔಟ್ ಲುಕ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಣ್ಣದ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಜಿನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಪೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೇ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ರಾಕರ್ ರೆಡ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT 650 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಳೆಯ 648cc ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ವಿನ್, ಏರ್-ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 7,150 rpm ನಲ್ಲಿ 47 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 5,250 rpm ನಲ್ಲಿ 52.3 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೇಡಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಳೆಯದೇ
ಬೈಕ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್-ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ವಿವರ
ರಾಕರ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹3,58,427 ಆಗಿದೆ. ಅಪೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಬೈಕ್ಗೆ ₹3,80,921 ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ ₹3,87,667 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 1950-60ರ ದಶಕದ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT 650 ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದರೂ, ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ.